Bursa'da Otomobil Motor Kısmından Alev Aldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Bursa-Ankara kara yolunda gece yarısı sıralarında seyir halinde olan Yusuf D. (35) idaresindeki 06 DFV 291 plakalı otomobil, İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi kavşağı mevkiine geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden Yusuf D., aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobili sardı. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber-kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),