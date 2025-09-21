Haberler

Bursa'da Otomobil Motor Kısmından Alev Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Bursa-Ankara kara yolunda gece yarısı sıralarında seyir halinde olan Yusuf D. (35) idaresindeki 06 DFV 291 plakalı otomobil, İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi kavşağı mevkiine geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden Yusuf D., aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobili sardı. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber-kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
Fenerbahçe'de kongreye damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler

Kongreye damga vuran anlar! Maça gider gibi sandığa hücum ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.