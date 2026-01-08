Haberler

Otomobil ile Motosikletin Çarpıştığı Kaza Kamerada: 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar, tedavi altına alındı.

1) OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA: 2 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Müjgan D. (73) yönetimindeki 16 ADL 534 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hızlanan otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen Özhan Ö. (42) idaresindeki 16 BTF 156 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak dururken, araçtan kopan parçalar bir iş yerinin camını kırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil ve motosiklet sürücüleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpması, ardından kaldırıma çıkması ve kazanın ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Gebze'de 5 katlı bina, girişinde oluşan çukur nedeniyle tahliye edildi

Herkes evinden fırladı! Yürekler ağza geldi
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı

Emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı
Mert Günok'tan duygusal veda

Mert Günok bu kez ağlattı