Bolu'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Bolu'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda bir otomobil yangın çıkardı. Sürücü, otomobili durdurarak itfaiyeden yardım istedi. Alev alan araç kullanılamaz hale gelirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Dörtdivan gişeleri mevkiinde saat 00.30 sıralarında, hareket halindeki 41 RP 495 plakalı otomobil, alev aldı. Sürücü, otomobilini sağ şeride çekerek itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Otomobildeki yangın, bölgeye gelen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekibi tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
