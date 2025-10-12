Bolu'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Dörtdivan gişeleri mevkiinde saat 00.30 sıralarında, hareket halindeki 41 RP 495 plakalı otomobil, alev aldı. Sürücü, otomobilini sağ şeride çekerek itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Otomobildeki yangın, bölgeye gelen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekibi tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil