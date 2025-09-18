Bitlis'te Otomobil 10 Metreden Düştü: 1'i Ağır 2 Yaralı
Bitlis'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili 10 metre yükseklikten aşağı düştü, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Hüsrevpaşa Mahallesindeki Batarya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 55 GY 626 plakalı otomobil, Batarya Kavşağı'nda sürücüsü Abdullah Ula'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 10 metreden düştü. Kazada 1 ağır, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil