Beykoz Riva Köprüsü'nde Otomobil Yangını
Beykoz Riva Köprüsü üzerinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.
BEYKOZ Riva Köprüsü üzerinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 15.30 sıralarında Riva Köprüsü üzerinde seyreden bir otomobilin motor kısmında başladı. Otomobili emniyet şeridinde durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Otomobildeki yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil