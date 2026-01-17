Batman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
Batman'da park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Tilmerç Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil