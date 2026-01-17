Haberler

Batman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Güncelleme:
Batman'da park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

BATMAN'da park halindeyken alev alarak yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Tilmerç Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
