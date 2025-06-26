Bartın'da Garajdaki Otomobil Alev Aldı

Bartın'da Garajdaki Otomobil Alev Aldı
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Bartın'da Çayırlar Mahallesi'ndeki kapalı garajda bulunan bir otomobil motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

BARTIN'da garajdaki otomobil alev aldı, çıkan yangını itfaiyeye söndürdü.

Çayırlar Mahallesi'ndeki kapalı garajda, A.T.'ye ait otomobil, saat 14.00 sıralarında motor kısmından alev aldı. Yangını görenlerin haber vermesi ile garaja çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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