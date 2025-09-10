Haberler

Avcılar'da Gaz Pedalı Takılı Kalan Otomobil Kaza Yaptı

Avcılar'da Gaz Pedalı Takılı Kalan Otomobil Kaza Yaptı
Avcılar'da gaz pedalı takılı kalan otomobil, park halindeki bir araca ve banka ile iş yerinin duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanan kimse olmazken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Ambarlı Meydanı'nda ilerleyen otomobil, gaz pedalının takılı kalması üzerine park halinde olan otomobile çarptıktan sonra banka ve ardından buradaki iş yerinin duvarına çarptı. Otomobilde hasara yol açan, bankı yerinden söken, duvarda ise küçük çaplı zarara yol açan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Sürücü, düşük hızda giderken gaz pedalının takılı kaldığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
