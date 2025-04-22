Antalya'da Seyir Halindeki Otomobil Yangını

ANTALYA'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarında dün saat 17.30 sıralarında yan yolda ilerleyen Enver A. yönetimindeki 07 ATE 134 plakalı otomobilde yangın çıktı. Enver A., kaputtan duman çıktığını fark edip, aracı yol üzerinde uygun yere çekip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaputu açan sürücü Enver A., alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Ancak alevler kısa sürede tüm otomobili sardı.

İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Otomobili hurdaya dönen Enver A.'nın işinden evine dönerken olayın yaşandığı öğrenildi. Ekipler otomobili çekip, yolu trafiğe açtı. Trafik ekipleri, olaya ilişkin tutanak tuttu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.