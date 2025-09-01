Amasya'da Garaj Yangını: 3 Koyun Öldü, Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi

Amasya'da Garaj Yangını: 3 Koyun Öldü, Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Bağlıca köyünde bir evin garajında çıkan yangında, otomobil ve traktör yanarak kullanılamaz hale gelirken, 3 koyun hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve soruşturma başlatıldı.

AMASYA'da bir evin garajında çıkan yangında, otomobil ve traktör kullanılamaz hale gelirken, 3 koyun öldü.

Merkeze bağlı Bağlıca köyünde Recep T.'ye ait evin garajında dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm garajı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylüler de tankerle getirdikleri suyu kovalarla taşıyarak yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu alevler söndürüldü. Yangında garajdaki otomobil ve traktör yanarak kullanılamaz hale gelirken, 3 koyun öldü. Evin çatısında da zarar oluştu.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti

Ünlü iş insanı borç listesi bırakıp hayatına son verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumruk attı, tükürdü! Luis Suarez kupa maçında ortalığı birbirine kattı

Yumruk attı, tükürdü! Kupa maçında ortalığı birbirine kattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.