Alkollü Sürücüye 12 Bin TL Ceza

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Nevşehir'de alkollü otomobil sürücüsüne toplam 12 bin 246 TL ceza uygulandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

NEVŞEHİR'de refüjden karşı yola geçen alkollü otomobil sürücüsüne 12 bin 246 TL ceza uygulandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2000 Evler TOKİ Sulusaray Kavşağı'nda otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjden karşı yola geçen ve olay yerinden kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sürücüyü ve otomobili tespit etti. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, saygısızca araç kullanmaktan 993 TL, kavşağa yaklaşırken hızını azaltmamaktan 993 TL ve dönüş kurallarına uymamaktan 993 TL olmak üzere toplam 12 bin 246 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 75 ceza puanını aşması nedeniyle ehliyeti süresiz olarak iptal edilen sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde virajı alamayan sürücünün otomobiliyle refüje çıktığı ardından karşı yola geçtiği görüldü. Ayrıca iş yeri önünde oturan 2 kişinin de üzerlerine gelen otomobilden kaçtıkları görüntülere yansıdı.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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