ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, alkollü sürücünün yaktığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert D.'ye ait 27 P 1643 plakalı otomobilin yandığını görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler içinde kalan otomobil 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Mert D., otomobilini yaktığını itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.