Alkollü Sürücü Kazaya Karıştı: Yaya Geçidinde Refüje Çarptı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yaya geçidinin bulunduğu noktada refüje çarptı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Avni N.'nin başka bir aracı sollamaya çalışırken kontrolünü yitirdiği 59 AGM 723 plakalı otomobil, refüje ardından da trafik ışığı direğine çarptı. Sürücünün yara almadığı kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Avni N.'nin 1.64 promil alkollü olduğu tespit edildi. Avni N.'ye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Araç, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.