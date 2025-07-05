Aksaray'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Aksaray'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Aksaray'da bir otomobil, seyir halindeyken alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Yangına çevredeki esnaf müdahale etmeye çalıştı, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Yangının nedeni ise araştırılıyor.

AKSARAY'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hasas Mahallesi 6646 Sokak'ta saat 15.00 sıralarında Emre Yüceer'in (25) kontrolünü yitirdiği 68 AET 308 plakalı otomobil seyir halindeyken, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden Yüceer, otomobilini yolun kenarına park edip indi. Çevredeki esnaf, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı, ancak araç alev alev yandı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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