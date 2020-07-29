Otomobil zulasında pipetlerle uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
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Otomobil zulasında pipetlerle uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Otomobil zulasında pipetlerle uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklamaOSMANİYE'de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, koltuğun içine ve ön kaput altındaki yağmur suyu fitillerinde pipetler içerisine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi.

29.07.2020 13:09 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:18

Otomobil zulasında pipetlerle uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

OSMANİYE'de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, koltuğun içine ve ön kaput altındaki yağmur suyu fitillerinde pipetler içerisine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep'ten temin edilen uyuşturucu maddenin, kent güzergahı kullanılarak Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürüleceği bilgisine ulaştı. Güzergah üzerinde önlem alan ekipler, bir otomobili durdurdu. Sürücü İ.A. ve yanındaki İ.S.'nin hareketlerinden şüphelenen polisler, aracı detaylı arama için Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına götürdü. Burada narkotik detektör kepeği ile yapılan aramada, otomobilin ön koltuklarının sırt kısmına ve ön kaput altındaki yağmur suyu fitillerinde, pipetler içerisine gizlenmiş 74.28 gram metamfetamin bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Otomobil zulasında pipetlerle uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Kaynak: DHA

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