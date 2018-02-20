Otomobil Zulasında 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

SİVAS'ta polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada plastik su şişeleri içinde yakıt deposuna gizlenmiş yaklaşık 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen bir araç Erzincan-Sivas karayolu üzerinde, kent girişinde durduruldu. Narkotik dedektör köpeği 'Kurt'un tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada yakıt deposu içerisine gizlenmiş 13 plastik su şişesi içerisinde ve dikiz aynasına asılı vaziyette toplam ağırlığı yaklaşık 3 kilo olan uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki T.T. (26) ve F.K. (34) polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

- Sivas