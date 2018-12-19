Otomobil Zeytin Ağacına Çarptı: 1 Yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin zeytin ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin zeytin ağacına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hisardere Mahallesi istikametinde gitmekte olan Fikri Uğur yönetimindeki 16 Z 5671 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin ağacına çarparak durabildi.
Çarpma sonucu otomobilde sıkışan araç sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan araçtan çıkan duman nedeniyle itfaiye ekipleri, otomobilde soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA