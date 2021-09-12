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Otomobil yön levhasının ayağına çarptı: 2 yaralı

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Otomobil yön levhasının ayağına çarptı: 2 yaralıİZMİR'in Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yön levhasının ayağına çarptı.

Otomobil yön levhasının ayağına çarptı: 2 yaralı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yön levhasının ayağına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Emrez mahallesi Akçay caddesinde meydana geldi. Karabağlar'dan Gaziemir istikametine giden Savaş Hayrettin A. (34) yönetimindeki 35 BKT 39 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yön levhasının ayağına çarptı. Çarpma sonucu hasar gören otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sürücü Savaş Hayrettin A. ve Ogün K. (35) ilk müdahalenin tamamlanması sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil yön levhasının ayağına çarptı: 2 yaralı

Otomobil yön levhasının ayağına çarptı: 2 yaralı

Otomobil yön levhasının ayağına çarptı: 2 yaralı

Otomobil yön levhasının ayağına çarptı: 2 yaralı

Otomobil yön levhasının ayağına çarptı: 2 yaralı

Otomobil yön levhasının ayağına çarptı: 2 yaralı
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Haber: Otomobil yön levhasının ayağına çarptı: 2 yaralı - Haberler
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