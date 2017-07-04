Otomobil Yön Levhası Direğine Çarptı: 1 Ölü

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde bir yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 JY 118 plakalı otomobil, Mudanya Yolu'nun Emek Adnan Menderes Mahallesi Korupark mevkisindeki batçık girişinde yön levhasının beton direğine çarptı.



Kazada yaralanan erkek sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.