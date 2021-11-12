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Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı.

BURSA (İHA) - Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı

BURSA - Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Kaza anı kameralar tarafından görüntülendi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı adam yolun karşısına geçmek istediği esnada, virajı dönen otomobilin çarpması sonucu yere yığıldı. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansırken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı

Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı

Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı / Berktuğ Öncü - Son Dakika Haberleri
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı

Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı

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