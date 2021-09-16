Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu.

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Evci mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan 34 RK 8110 plakalı otomobil sürücüsü Engin Uyar direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan şarampole uçtu. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan Engin Uyar ve Naim Uyar, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kız arkadaşının evini taşladı, polisler yakalayınca Atatürk'e hakaretten tutuklandı

Kız arkadaşının evini taşladı, polisler yakalayınca Atatürk'e hakaretten tutuklandı

 Tıra çarpıp paramparça olan otomobilden cansız bedeni çıkarıldı

Tıra çarpıp paramparça olan otomobilden cansız bedeni çıkarıldı

 Ara sokakta ters dönmüş aracı görenler gözlerine inanamadı! Sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu

Ara sokakta ters dönmüş aracı görenler gözlerine inanamadı! Sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Yevgeniy Ziniçev Mustafa Şentop
Magazin
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Şans Oyunları Gazeteler Rüya Tabirleri Demir Çelik Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 20:26:28. #1.11#