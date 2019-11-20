Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

20.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:15

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında baba ve kızı hafif şekilde yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza Sivas Merkeze bağı Çeltik köyü Ağa yokuşu mevkinde meydana geldi. M.T idaresindeki 58 NU 185 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobilin içerisinde bulunan şoför ve kızı hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA