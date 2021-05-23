Otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
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Otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Başkale ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Başkale karayolunda meydana geldi. Orhan Yavaş isimli şahsın yönetimindeki 44 AAK 035 plakalı Hyundai marka araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü Orhan Yavaş yaralanarak hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
Otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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