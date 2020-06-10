Otomobil yoldan çıkıp kanala saplandı: 1 yaralı
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Otomobil yoldan çıkıp kanala saplandı: 1 yaralı

Otomobil yoldan çıkıp kanala girdi: 1 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak su kanalına girdi.

10.06.2020 01:51 | Son Güncelleme: 10.06.2020 03:03

Otomobil yoldan çıkıp kanala girdi: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak su kanalına girdi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza gece saatlerinde Ereğli-Kandilli yolu Köseağzı Plajı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre T.A. idaresindeki 67 SC 603 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce su kanalına girdi. Kazayı gören diğer sürücüler yaralı sürücüye yardıma koşarken 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kaza yapan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Savcılık kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Otomobil yoldan çıkıp kanala saplandı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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