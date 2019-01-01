Otomobil Yoldan Çıkarak Takla Attı: 3 Yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Güler Şahin idaresindeki 55 TB 485 plakalı otomobil Yakacık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Şahin ve otomobilde yolcu olarak bulunan Elif Şahin ve Mehmet Şahin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA