Otomobil yoldan çıkarak takla attı, 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'ten İnegöl istikametine giden Sedat T. idaresindeki 16 AOA 417 plakalı otomobil Kızılcapınar köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrasında araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Sema T. ve Meltem T., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil servis ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılardan ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Meltem T.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı