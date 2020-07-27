Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı
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Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı
27.07.2020 13:48 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:47

Samsun'da otomobilin yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Kozluk mevkisi Samsun-Ordu karayolunun 78. kilometresinde saat 12.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tanju Aksoy'un kullandığı 26 BF 448 plakalı Seat marka otomobil, Ahmet Gürsoy idaresindeki 55 LD 333 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan Ümmü Aksoy (30), 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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