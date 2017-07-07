Otomobil, Yolcu Minibüsüne Çarptı: 8 Yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesi'nde otomobilin arkadan çarpmasıyla kontrolden çıkan yolcu minibüsü takla attı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep karayolunun 26'ncı kilometresindeki Akyokuş mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Mehmet Kurt yönetimindeki 27 GJ 619 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Cemal Demirok'un kullandığı 80 GM 099 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmayla birlikte kontrolden çıkan; Osmaniye, Nurdağı ve Gaziantep arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs takla atıp devrildi. Kazada sürücüler Mehmet Kurt ve Cemal Demirok ile minibüste yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 8 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 25 yaşındaki Cesim Mehmet Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



- Gaziantep