Otomobil yol kenarında bekleyen aileye çarptı: 6 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Oğuz Tütün'ün (28) kullandığı 34 GA 0646 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolunun Akpınar köyü mevkisinde yol kenarında minibüs bekleyen anne ve 2 çocuğuna çarptı.
Kazada yol kenarında bekleyen İlkay (34), Ayaz Eren (2) ve Azra Tutuk (6), sürücü Tütün ile araçtaki eşi Canan (23) ve oğlu Musab Hamza Tütün (4) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
İngiltere'ye kaçan Dubai Şeyhi'nin eşi, zorla evlendirme ve tacize karşı tedbir için mahkemeye başvurdu
Son Dakika Güncel Haberleri