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Otomobil yol ile evin arasına düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil yol ile evin arasına düştü

Zonguldak'ın Ontemmuz Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, ev ile yol arasındaki boşluğa düştü.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ontemmuz Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, ev ile yol arasındaki boşluğa düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak'ın Ontemmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ile ev arasındaki boşluğa düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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