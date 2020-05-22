Otomobil yol denetim kamyonetine arkadan çarptı: 3 yaralı
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Otomobil yol denetim kamyonetine arkadan çarptı: 3 yaralı

Aksaray-Konya karayolunda otomobilin kara yolları denetim kamyonetine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobil yol denetim kamyonetine arkadan çarptı: 3 yaralı
22.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:27

Aksaray-Konya karayolunda otomobilin kara yolları denetim kamyonetine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray İstikametine seyreden Ömer Ö. idaresindeki 33 D 0575 plakalı otomobil, aynı istikamette emniyet şeridinden seyreden Ali G. yönetimindeki 34 LZ 5993 plakalı kara yollarına ait yol kontrol ve bakım kamyonetine arkadan çarptı. Kazada otomobil ve kamyonet şoförü yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Cumali T., çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçta sıkışan Cumali T.'yi bulunduğu yerden kurtardı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Cumali T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Konya-Aksaray yolu kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapalı kaldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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