Otomobil yol ayrımındaki bariyere çaptı: 2 yaralı
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Otomobil yol ayrımındaki bariyere çaptı: 2 yaralı

Otomobil yol ayrımındaki bariyere çaptı: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 yolu Gebze Beylikbağı Mahallesi yan yolda meydana geldi. Efraim Tunceli yönetimindeki 06 FKC 07 plakalı otomobil, yan yoldan D-100 yoluna girdiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Bariyerin otomobile saplandığı kazada Efraim Tuncel ile yanındaki Sultan Tuncel yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Efraim Tuncel ve Sultan Tuncel'i ilk müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 


Otomobil yol ayrımındaki bariyere çaptı: 2 yaralı
Otomobil yol ayrımındaki bariyere çaptı: 2 yaralı
Otomobil yol ayrımındaki bariyere çaptı: 2 yaralı
Otomobil yol ayrımındaki bariyere çaptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat

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