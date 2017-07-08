Otomobil Yayaya Çarptı

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçen yaşlı kadına otomobil çarptı.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde Hakan Taşkıran yönetimindeki 02 AU 276 otomobil karşıdan karşıya geçen 77 yaşındaki Ayni Sarmısakçı'ya çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN