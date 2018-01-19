Otomobil Yayaya Çarptı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ankara- Samsun karayolu Taş Köprü kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan İbrahim T. yönetimindeki 19 SL 938 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen İsmail Gül'e çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan yaya, kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM