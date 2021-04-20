Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı genç kız yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı genç kız yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kirazlık Çay Mahallesi'nde bulunan Şehit Ferhan Hasovalı İlkokulu yanındaki yolda seyir halinde ilerleyen Zübeyde Y.(46) idaresindeki 55 ABA 276 plakalı otomobil, yol üzerinde yaya olarak yürüyen Rabia C.'ye (25)'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başından aldığı darbe ile yere yığılan Rabia C.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen 112 acil ambulans ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonrasında yaralı genç kız Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Farklı şeritlerde meydana gelen zincirleme kazada, ortalık savaş alanına döndü
Farklı şeritlerde meydana gelen zincirleme kazada, ortalık savaş alanına döndü
Kendisini kadın gibi tanıtıp kız çocuklarının duş aldığı sıradaki görüntülerini paylaşan şahıs kıskıvrak yakalandı
Kendisini kadın gibi tanıtıp kız çocuklarının duş aldığı sıradaki görüntülerini paylaşan şahıs kıskıvrak yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Antony Blinken Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Arda Turan Cenk Tosun Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:11:39. #1.14#

title