Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
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Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ta İncivez mahallesinde otomolin çarptığı C.E isimli yaşlı adam hafif şekilde yaralandı.

Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı
Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı

Zonguldak'ta İncivez mahallesinde otomolin çarptığı C.E isimli yaşlı adam hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerin İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'ta meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü C.E isimli yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam biran yerde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri C.E'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan C.E'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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