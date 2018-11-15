Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Yaralı
Adıyaman'da otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Aydın idaresindeki 02 DC 052 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı DSİ kavşağı yakınında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Abuzer Gözükara'ya (77) çarptı.
Kazada yaya Gözükara yaralandı. 112 Acil Sağlık görevlileri tarafından yaralı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.