Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
05.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:27

Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya öldü, araçtaki kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya öldü, araçtaki kişi yaralandı.

Geydoğan köyünde, Hümeyra Darıcı'nın (46) kullandığı 05 HL 272 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Sarıkayan'a (57) çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

Sarıkayan, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Cem Çerezci yaralandı.

Çerezci, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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