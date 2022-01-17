Otomobil yayanın ayağını ezdi

Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kadının ayağının üzerinden otomobil geçti.

Otomobil olay yerinden ayrılırken, ayağı ezilen kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza öğle saatlerinde, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karşıdan karşıya geçmek isteyen Kadriye B.'nin (52) ayağının üzerinden otomobil geçti. İddiaya göre otomobil sürücüsü olay yerinden ayrılırken, ayağından yaralanan kadın için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bildirilen adrese gelen sağlık ekipleri, ayağı ezilen kadını ambulansla aldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı, ardından Özel Hastane'ye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinden ayrılan aracı yakalamak için çalışma başlattı.