Otomobil yaya geçidindeki öğrenciye çarptı

25.10.2019 14:52

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yılmaz Tarhan idaresindeki otomobil yaya geçidinde ilkokulu üçüncü sınıf öğrencisi Helin Ademoğlu'na çarptı.

Kaza Atatürk Caddesinde meydana geldi. Kadir Koyutürk İlkokulunda okuyan 7 yaşındaki Helin, öğle yemeği için okuldan çıktı. 16 ZH 715 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya tarafa geçmek isteyen küçük kıza çarptı.

Kazada ayağından hafif şekilde yaralanan Helin A. 112 sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minik öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emekli polis memuru öğrenilen sürücü Tarhan ise ifadesi alınmak üzere İznik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kısa süre içinde kaza yerine gelen küçük kızın annesi ve diğer veliler, yaya geçidi kuralına uyulmamasına tepki gösterdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil Helin Ademoğlu'nu hastahanede ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA