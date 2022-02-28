Otomobil yarış sporlarında engelleri kaldıracak

İZMİR (DHA) - İZMİR'de doğuştan bedensel engelli ve tekerlekli sandalye basketbol milli takımı oyuncusu Haktan Özünver (32), ilk kez bir bedensel engellinin yer alacağı otomobil sporu 'rallikros' yarışına katılacak. Derece hedeflediğini belirten Özünver "Sadece engellilerle değil, herkesle yarışacağım. Bu alanda iddialıyım, kendime güveniyorum" dedi.

İzmir'de bir devlet kurumunda eğitim uzmanı olarak çalışan Haktan Özünver, spora olan ilgisiyle doğuştan yüzde 95 engeline rağmen beden eğitimi ve spor yüksekokulunu bitirdi. Farklı spor branşlarıyla da ilgilenen Özünver, tekerlekli sandalye basketbol milli takımı oyuncusu olarak arkadaşları ile çok sayıda başarı kazandı. Engelliler için hazırlanan go-kart pistindeki bir etkinlikte otomobil sporlarına da merak saran Özünver, engelli olmayanlarla da mücadele etmek istediğini belirterek, otomobil yarışlarına katılmaya karar verdi. Özünver, bedensel engelli bir birey olarak ilk kez bu yaz yapılacak rallikros yarışına katılacak.

"Birilerinin bayrağı taşıması lazımdı. Engel diye bir şey yok. Bizler de spor tesisi kurucusu ve bir yarış takımının direktörü olarak tüm engelli kardeşlerimizi hem go-karta hem motor sporlarına yönlendirmek istiyoruz. Araçlarımızın içinde 'rosacea' dediğimiz özel çelik donanımlar var. Federasyonun standartlarına uygun şekilde aracımızı hazırladık. Haktan'a güvenim tam."