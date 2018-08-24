Otomobil Piknik Alanına Uçtu, Çevredeki Vatandaşlar Aracın Yanında Piknik Yapmaya Devam Etti
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında otomobil piknik alanına uçtu. Olay yerindeki vatandaşlar, tepetaklak olan otomobilin kenarında piknik yapmaya devam etti.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında otomobil piknik alanına uçtu. 4 kişinin yaralandığı kazada, vatandaşlar ters dönen otomobilin yanında piknik yapmaya devam etti.
ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE YOL KENARINDAKİ PİKNİK ALANINA UÇTU
Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 47 PV 998 plakalı hafif ticari araç ile M.A. idaresindeki 33 DV B 17 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil, yol kenarında bulunan piknik alanına uçtu.
PİKNİK YAPMAYA DEVAM ETTİLER
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, aileleri ile piknik yapan vatandaşlar şans eseri kurtuldu. Facianın eşiğinden dönüldüğü olayda vatandaşlar, yaralılara yardım ettikten sonra ters dönen otomobilin yanında piknik yapmaya devam etti.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.