Otomobil yangını

Konya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ömer Faruk Togan idaresindeki 42 AEJ 52 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesinde bulunan Konya Ticaret Borsası önüne geldiğinde alev aldı.

Motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü ve aracın büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Çevredekilerin söndürme tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA