Otomobil Yangını
Adana'da henüz belirlenemeyen nedenle yanan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Adana'da henüz belirlenemeyen nedenle yanan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 01 D 9182 plakalı otomobilin yandığını görenler, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, otomobilin arka kısmında başlayan yangını kısa sürede söndürdü. Otomobil yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.