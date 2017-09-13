Otomobil Yan Yattı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil devrildi.



Edinilen bilgiye göre, Eğri Çayı alt geçidi Petrol Caddesi Kavşağında Metehan H. yönetimindeki 02 HH 536 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü vatandaşların yardımı ile sağlık ekipleri çıkardı. Yaralı şahıs özel bir hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN