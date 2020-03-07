Otomobil viyadükten uçtu, tır viyadüklerin arasında kaldı
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Otomobil viyadükten uçtu, tır viyadüklerin arasında kaldı

Otomobil viyadükten uçtu, TIR viyadüklerin arasında kaldı (1)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu Hamzadere Viyadüğünde 2 otomobil ve 1 TIR çarpıştı.

07.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:14
Otomobil viyadükten uçtu, tır viyadüklerin arasında kaldı

Otomobil viyadükten uçtu, TIR viyadüklerin arasında kaldı (1)

KOCAELİ'nin ilçesinde, TEM Otoyolu Hamzadere Viyadüğünde 2 otomobil ve 1 TIR çarpıştı. Kazada otomobillerden biri viyadükten aşağı uçarken, TIR viyadüklerin arasında kaldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez geçişi Hamzadere Viyadüğü üzerinde meydana geldi. 2 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı kaza sonrası otomobillerden biri viyadükten aşağı düşerken, TIR viyadük üzerinde asılı kaldı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Otomobil viyadükten uçtu, tır viyadüklerin arasında kaldı
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