: Otomobil viyadükten uçtu, tır viyadüklerin arasında kaldı

07.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:14

Otomobil viyadükten uçtu, TIR viyadüklerin arasında kaldı (1)

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu Hamzadere Viyadüğünde 2 otomobil ve 1 TIR çarpıştı. Kazada otomobillerden biri viyadükten aşağı uçarken, TIR viyadüklerin arasında kaldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez geçişi Hamzadere Viyadüğü üzerinde meydana geldi. 2 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı kaza sonrası otomobillerden biri viyadükten aşağı düşerken, TIR viyadük üzerinde asılı kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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