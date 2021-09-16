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Otomobil ve TIR çarpıştı, 2 yaşındaki çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Otomobil ve TIR çarpıştı, 2 yaşındaki çocuk öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin ve TIR'ın çarpıştığı kazada 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin ve TIR'ın çarpıştığı kazada 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Davut O. kullandığı 80 AAR 371 plakalı otomobil Ceyhan D-400 karayolu Yılankale yol kavşağında yola aniden çıkan D.Y'nin(54) kullandığı 07 APJ 370 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan aynı aileden eşi Songül O.(27) çocukları Hüseyin Nur(5) ve Deniz(2) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların olay yerine çağırdıkları ambulanslarla yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan 2 yaşındaki Deniz acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tır şoförü ise D.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Neriman Çelebi/İHA)

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