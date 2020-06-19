Otomobil ve motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı
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Otomobil ve motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Otomobil ve motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı Gaziantep'te meydana gelen 5 oto hırsızlığı ve 2 motosiklet hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 6 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı.

19.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:19

Otomobil ve motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te meydana gelen 5 oto hırsızlığı ve 2 motosiklet hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 6 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen otomobil ve motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu, Şahinbey ilçesinde meydana gelen 3 oto hırsızlığı ile 1 motosiklet hırsızlığı, Şehitkamil ilçesinde meydana gelen 2 oto hırsızlığı ile 1 motosiklet hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların, hırsızlık anları, çaldıkları araçlarla gezmeleri ve yakıt almaları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Operasyon sonrası şüphelilerin çaldıkları araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı.

Otomobil ve motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Kaynak: İHA

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