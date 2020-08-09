Otomobil ve motosiklet hırsızı 10 şüpheli yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
Otomobil ve motosiklet hırsızı 10 şüpheli yakalandı.
09.08.2020 17:35 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:08
Otomobil ve motosiklet hırsızı 10 şüpheli yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te 4 otomobil ile 4 motosiklet hırsızlığını yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı
Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Gaziantep'te meydana gelen 4 Oto ve 4 motosiklet hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 10 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.
Çalınan araçlar ise bulunarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA