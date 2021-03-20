Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

20.03.2021 19:06 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:11

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Zonguldak'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Uzunkum mevkiinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Aziz G. idaresindeki 67 LE 492 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 06 GE 4344 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aziz G. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aziz G.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Aziz G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya karışan motosiklet ve otomobil çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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